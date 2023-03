Il louait des studios insalubres à Bidart, il se retrouve devant la justice

Le poids des ans sur les épaules, canne en main, Michel a besoin d'une chaise à la barre du tribunal correctionnel de Bayonne, devant lequel il doit s'expliquer ce mardi 21 mars 2023 en tant que représentant légal de la SCI Haizean. Le retraité est interrogé pour avoir loué de minuscules studios insalubres entre 2014 et 2020 dans un ancien hôtel restaurant de Bidart, qu'il a transformé en 27 logements. Quatre sont dans le collimateur de la justice, car impropres à la location. Les quatre ex-locataires se sont d'ailleurs constitués partie civile dans cette affaire.

Le prevenu le repond pas aux demandes de la prefecture

C'est en 1989 que Michel a acquis cet ancien hôtel-bar-restaurant à Bidart pour la somme de 1,5 million de francs de l'époque (400.000€). Il a depuis fait réaliser 27 studios loués entre 430 et 500 euros par mois. Mais l'établissement se dégrade et il doit emprunter un million d'euros pour faire des travaux. Sauf que tous les studios ne sont pas aux normes. La préfecture du département et la mairie de Bidart vont taper du poing sur la table, via des arrêtés intimant l'ordre au propriétaire de faire des travaux afin de rendre les logements habitables.

Habitations insalubres

Sur les quatre studios incriminés, rien n'est fait. Isolation défaillante, pas de prise de terre, pas de ventilation, forte humidité, infiltrations d'eau, trous dans les murs. Le tout dans des studios de 15 à 30 m² parfois semi-enterrés. "Parfois, il y avait dans l'appartement des rats gros comme des chats" explique, Lobsang Daurelle, l'une des victimes qui réclame 7 000 euros de dommages et intérêts. "Les gens sont prêts a tout pour se loger au Pays basque, ou le logement est un problème, mais ce qui vous faites est interdit" insiste la présidente du tribunal Emmanuelle Adoul. Silence et tête basse du côté de Michel, qui precise avoir "un passif de 700 000 euros aujourd'hui" en raison de toutes ces difficultés.

Sans avocat, Michel a laissé le champ libre à l'accusation lors du procès. Le procureur de la République Jean-Claude Belot a expliqué que le gérant "n'a rien fait pour se mettre en conformité", ni même "essayé de reloger les occupants" comme le lui demandait la préfecture. Et de dénoncer le fait de "s'enrichir auprès de gens qui sont dans la précarité". "C'est même un miracle qu'il n'y ait pas eu de victime" a conclu le représentant du ministère public. 10 000 euros d'amende ont ete requis. Jugement le 4 avrl prochain.

Pas d'isolation

Des trous dans les murs

Des studios insalubres