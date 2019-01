Affaire Dieterich : "Il m'a dit trois ou quatre coups de couteau et c'est fini"

Territoire de Belfort, France

C’est l’un des enjeux de ce procès : Christophe Blind a-t-il prémédité la mort de son ami Stéphane Dieterich ce 4 juillet 1994 dans le bois d’Essert, près de Belfort ? Celui-ci a bien avoué le meurtre en 2015 et il a réitéré ses aveux dès le premier jour de ce procès devant les assises de Vesoul en reconnaissant avoir porté des coups à son ami. Il s’est dit victime d'une emprise exercée par Stéphane Dieterich qui lui imposait des actes masturbatoires, mais il nie toute préméditation.

J'ai cru que c'était du bluff"

Une version mise à mal par un témoin aujourd'hui. Celui qui a fait relancer l'enquête en 2014. Il raconte comment en 1994, alors qu’il était collégien, un surveillant du collège Vauban, qu'il a reconnu ensuite comme étant Christophe Blind, lui a proposé de l’argent pour tuer quelqu’un en échange. "Il me disait: trois ou quatre coups de couteau et c'est fini. J’ai cru que c’était du bluff, et puis il s’est fait très insistant. Il est même venu dans mon quartier des Glacis. Un jour il a appelé chez moi, chez mes parents. Là j'ai eu peur et j'ai raccroché. Et après j'ai oublié". Jusqu'au jour où il tombe avec un ami sur un flyer de l'association des amis de Stéphane Dieterich.

En face, Christophe Blind maintient sa version

Interrogé à son tour, Christophe Blind, avec un peu de difficulté, maintient sa version. Il reconnait qu'il a sollicité ce collégien et l'un de ses copains en 1994, mais se justifie en expliquant que ce n'était pas sérieux. "L’intention c’était juste de faire peur" répète-t-il à plusieurs reprises. "pour que tout ça cesse". Son avocat, Me Dami le Coz n'est pas inquiet: "la préméditation au sens juridique du terme admet un tout petit peu plus qu'une simple sollicitation".

Le verdict est attendu vendredi 18 janvier.