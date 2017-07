"Il m'a asséné un violent coup de poing dans la tempe droite" Laurianne Rossi députée LREM des Hauts-de-Seine agressée

Laurianne Rossi, députée de la majorité a été violemment pris à parti ce dimanche matin à Bagneux (Hauts-de-Seine). L'élue de la onzième circonscription du département, distribuait des tracts sur le marché lorsqu'elle a été frappée par un homme. Il est en garde à vue.

La députée de la République en Marche de la onzième circonscription des Hauts-de-Seine Laurianne Rossi a été agressée ce dimanche matin sur un marché à Bagneux. La parlementaire se trouve alors avec une quinzaine de "marcheurs" afin de distribuer le "cahier d'été" de son parti. Comme à son habitude, elle échange avec les habitants de sa circonscription. Vers 11 heures, un homme l'aborde. "Il était clairement hostile à Emmanuel Macron. Il parlait des députés godillots mais l'échange était calme", se souvient-elle.

"J'ai commencé à lui répondre, mais je n'ai pas eu le temps de finir. Il m'a asséné un violent coup de poing dans la tempe droite et a pris la fuite"

L'homme s'enfuit mais "quelques commerçants et les marcheurs partent à sa poursuite" et réussissent à le maîtriser quelques mètres plus loin.

"L'auteur a été interpellé quasiment immédiatement. Il est garde à vue

Je remercie les marcheurs @BagneuxLrem, les commerçants du marché et les forces de police qui ont permis l'interpellation de mon agresseur. — Laurianne Rossi (@lauriannerossi) July 30, 2017

"Je suis très sonnée, même si je n'ai pas perdu connaissance", témoigne-t-elle. Laurianne Rossi a déposé plainte.

Je condamne avec la plus grande fermeté la lâche agression à Bagneux ce matin de la députée @lauriannerossi, qui a mon amitié & mon soutien. — Edouard Philippe (@EPhilippePM) July 30, 2017

Pendant la campagne des législatives en juin, l'ex-députée Nathalie Kosciusko-Morizet (LR) avait été agressée sur un marché, par un maire d'une petite commune de l'Eure. L'édile a été condamné à quatre mois de prison avec sursis et 1.500 euros d'amende.