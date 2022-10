Il menace de "cramer la maison et les affaires" de sa compagne, un homme condamné à huit mois de prison

Un homme a été condamné à huit mois de prison dont quatre avec sursis ce mardi par le tribunal correctionnel de Laval pour violences sur sa conjointe, appels et messages malveillants et des menaces de dégradation envers elle. Les faits remontent à août 2021, avril et juin 2022 à Port-Brillet, dans l'est mayennais. Dans cette affaire, la cour a pris beaucoup de temps pour discerner le vrai du faux.

"Cramer ses affaires et sa maison"

La première violence remonte à avril 2021, la victime accuse son compagnon de lui avoir arraché son soutien-gorge après une relation sexuelle. "Jamais", clame le prévenu à la barre, "sa sœur en a été témoin", répond la victime. Deuxième fait de violence un an plus tard, en avril 2022. La victime affirme que le prévenu lui a serré la gorge sur le canapé, "jamais" répond une nouvelle fois son compagnon. C’est un mois plus tard qu’elle décide d’aller porter plainte au commissariat. Pourquoi si tard demande l'avocat du prévenu, pourquoi au même moment de la découverte de l'infidélité de son compagnon ?

Après sa plainte au commissariat, la victime quitte la maison et son compagnon, qui ne le supporte pas. Il lui passe alors de nombreux appels, lui envoie plusieurs messages malveillants et ces menaces : il veut cramer ses affaires et cramer sa maison lui aurait-il dit. Plus de 220 échanges ont été relevés entre les deux, 18 qui émanent de la victime et plus de 200 de la part du prévenu. À la barre, la victime n'est plus très sûre des termes, lui, affirme juste qu'il a mis les affaires de sa compagne dans une poubelle mais c'est tout.

Relaxe pour les violences mais reconnu coupable de menaces

Le procureur dénonce des faits inadmissibles, autant sur le fond que sur les raisons, l’avocat du prévenu lui pointe les incohérences des déclarations de la victime aux enquêteurs. Le prévenu est finalement relaxé pour les faits de violences mais reconnu coupable des menaces de destruction. Il purgera sa peine sous forme de bracelet électrique à domicile et a l'interdiction d'entrer en contact avec la victime.