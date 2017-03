Il menaçait les passagers d'un bus à Bordeaux : le courage d'une jeune policière permet son arrestation

Lundi soir, dans le bus entre Bordeaux et Mérignac, un homme a agressé des passagers armé d'un tournevis et de ciseaux. C'est une jeune policière qui rentrait chez elle qui l'a neutralisé. L'agresseur doit être jugé en comparution immédiate ce mercredi.

La jeune policière de 20 ans n'était pas en service et elle rentrait chez elle en empruntant le bus de la ligne 16, entre Bordeaux et Mérignac. Durant le voyage, elle a vu un homme d'une quarantaine d'années, visiblement éméché, qui commençait à insulter et à bousculer des passagers. Lorsque l'un d'eux demande à l'agresseur de se calmer, il se retrouve menacé au moyen d'un tournevis et d'une paire de ciseaux.

La jeune policière à son tour menacée de mort

La jeune adjointe de sécurité au commissariat de Bordeaux s'approche alors du conducteur du bus pour lui indiquer qu'elle est policière et lui demander de stopper à l'arrêt suivant afin d'évacuer le véhicule. Elle alerte également ses collègues en service, s'approche de l'agresseur et s'interpose, indiquant sa qualité de policière. La jeune femme se retrouve à son tour menacée de mort. Elle intervient alors physiquement et maîtrise l'agresseur avec l'aide d'un passager.

L'agresseur était recherché

Une patrouille peut alors procéder à l'interpellation. L'agresseur, un homme sans domicile fixe de 41 ans, était recherché pour une peine non exécutée. Il doit être jugé en comparution immédiate ce mercredi après-midi.