Il menace de la violer dans le train entre Rennes et Nantes

Un homme a été interpellé à son arrivée en gare de Nantes lundi soir, il est soupçonné d'avoir agressé et menacé de mort une passagère.

Un homme a été arrêté par la police à sa descente du train lundi soir en gare de Nantes, il se trouvait à bord d'un TER en provenance de Rennes dans lequel il s'en est pris à une passagère. La jeune femme de 20 ans voyageait seule en écoutant de la musique dans ses écouteurs, l'homme s'est alors assis à côté d'elle et lui a mis la main sur la cuisse.

Elle le repousse et appelle la police

L'homme se montre de plus en plus insistant, il commence à caresser le dos de la jeune femme qui résiste et repousse ses avances, il la menace avec ces mots : "Toi, si le train s'arrête, je te viole et je t'égorge". La victime compose alors le numéro de la police qui attend l'agresseur en gare de Nantes. Connu de ses services pour des faits d'exhibition sexuelle, l'homme de 41 ans ne dispose pas de toutes ses capacités mentales, il a été hospitalisé d'office en psychiatrie à l'issue de sa garde à vue.