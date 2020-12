Il menace de mort son ex-compagne au parloir : révélation au procès du meurtre de l'inconnue du Frasnois

Qui est vraiment Alexandre Verdure ? Cet homme semble parfois montrer deux visages, alors qu'il est jugé pour le meurtre de "l'inconnue du Frasnois", une prostituée roumaine de 18 ans retrouvée morte et défigurée dans un bois du Jura fin 2016. La première journée d'audience devant la cour d'assises du Doubs, ce mercredi, s'est terminée par le témoignage de son ex-compagne. A la barre, cette trentenaire a raconté une scène inconnue des enquêteurs.

Il menace de l'étrangler

Cette scène se passe au parloir de la prison, après leur séparation. Cette femme emmène leur enfant de trois ans voir son père. Mais Alexandre Verdure reproche alors à son ex-compagne d'avoir dit de mal de lui aux enquêteurs. "Il était en colère, très énervé" raconte-t-elle à la barre. "Il disait que s'il était en détention c'était à cause de moi." Elle lui demande de se calmer, de profiter de ce moment avec leur garçon... mais Alexandre Verdure la menace de mort.

C'est la première fois que je vois une telle colère"

"Il voulait me montrer comment on étrangle en moins de dix secondes...devant mon fils" raconte-t-elle. Elle refuse, le détenu se lève et quitte le parloir. "C'est la première fois que je voyais une telle colère" confie l'ex-compagne à la cour. En guise d'excuses, elle reçoit une lettre avec du sang dessus. Choqués, elle et son enfant ne sont plus retournés le voir en prison.

Il épluche la presse sur les faits divers

Cette femme âgée de 31 ans est restée en couple avec l'accusé pendant dix ans. Ils ont eu un fils ensemble, âgé aujourd'hui de cinq ans et devaient se marier. Elle a choisi de le quitter alors qu'il était en détention provisoire, à la prison de Besançon. Pendant son audition, elle a aussi raconté quelques changements d'attitude, dans la dernière année avant l'arrestation d'Alexandre Verdure, c'est-à-dire après le crime. "Il était plus nerveux, il dormait très peu, se réveillait au moindre bruit." L'homme se passionne aussi pour les faits divers. "Il était tout le temps sur son téléphone à lire des articles, à vérifier toutes les enquêtes"... au point que sa compagne le surnomme PPDA, "parce qu'il suit l'actualité."

Des humiliations répétées

Cette femme raconte aussi à la cour des humiliations répétées, régulières :"Il me rabaissait, me disait que j'étais grosse". En reconnaissant que leur relation était compliquée, marquée par "beaucoup de disputes, pour rien", elle affirme aussi plusieurs fois qu'il ne l'a jamais frappée, qu'il était un bon père.

Interrogée par l'avocat général, Etienne Manteaux, sur la sortie de prison de son ex-conjoint, elle répond : "J'ai peur. Je ne sais pas comment il peut réagir avec moi". C'est un des avocats de l'accusé qui vient la rassurer : "Vous n'avez rien à vous reprocher, ce n'est pas de votre faute tout ça, il n'y a pas de crainte à avoir".