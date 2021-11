Il menace de mort son ex-femme par SMS, un Mayennais condamné par le tribunal de Laval

Un homme de 52 ans a été condamné à 3 mois de prison avec sursis ce mardi 2 novembre par le tribunal de Laval. Ce Mayennais, habitant de Saint-Georges-le-Fléchard (à l'ouest de Laval), comparaissait pour menaces envers son ex-compagne. En avril dernier, il lui a envoyé notamment des menaces de mort par SMS.

"Je tue ma femme et je me tue"

"Ça finira par un massacre" : c'est ce qu'envoie le prévenu une première fois à son ex-femme par texto en avril dernier. A l'époque, sa fille de 18 ans a coupé les ponts. C'est la goutte d'eau pour cet homme déjà très seul qui passe ses journées sur son ordinateur. Le dos vouté, les bras croisés, il marmonne à la barre "c'était une façon de parler, j'étais en colère". "Non ça ne passe pas, c'est grave" lui rétorque la procureure.

Il réitère ses menaces au travail (il est agent de déchèterie pour l'agglomération de Laval, aujourd'hui en arrêt maladie) et devant les gendarmes quand ils viennent toquer à sa porte un mois plus tard. "Je tue ma femme et je me tue" crie alors le quinquagénaire. Il est embarqué et placé en garde à vue "Vous avez fait très peur aux gens, vous le comprenez ?" lui demande la présidente du tribunal "C'est pour cela que vous avez été interpellé par les gendarmes". Le prévenu met du temps à répondre, il entend très mal et acquiesce finalement de la tête puis s'excuse : "Je ne savais pas que ça irait aussi loin" explique-t-il. Le prévenu assure aujourd'hui ne plus envoyer de SMS à son ex conjointe.