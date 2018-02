Laval, France

Des factures au nom de monsieur dont le couple se partageaient la somme. Mais après leur séparation, il y a plus d'un an, la femme continue de les recevoir et ne les renvoie pas à son ex compagnon. Début février, celui-ci s'aperçoit donc qu'il a payé 190 euros pour rien, prélevé directement sur son compte bancaire. L'homme demande donc à son ancienne femme de le rembourser.

30 à 50 sms en quatre jours

Le quadragénaire au RSA envoie entre 30 et 50 sms en quatre jours avec des injures. Il menace de débarquer dans son appartement pour récupérer l'argent. La femme montre donc à la police le contenu des sms. En garde à vue l'homme est toujours très énervé : "Je regrette de ne pas l'avoir enterré quand je suis parti" dit-il même aux enquêteurs. Au tribunal la présidente ne comprend pas pourquoi l'homme a récidivé avec ses menaces. "Je suis ici pour des broutilles" déclare-t-il. Le garçon avait déjà été condamné en 2007 et 2014 pour les mêmes faits.