Il menace des agents ACM à Montpellier avec un couteau de boucher de 30 cm de long

C'est un banal contrôle des systèmes de désenfumage d'un immeuble dans le quartier Malbosc à Montpellier le 5 mai dernier qui déclenche cette histoire de menace. Des agents ACM, le principal bailleur social de la métropole, avec un prestataire procèdent au contrôle des boîtiers rouges d'alerte dans un immeuble. Au moment de revenir à leurs véhicules, ils se font alpaguer par un habitant. Il réclame son téléphone qui, selon lui, aurait été dérobé dans l'un des boîtiers de désenfumage.

Le lendemain, le 6 mai, cet habitant revient à la charge et se rend au siège d'ACM pour réclamer une nouvelle fois son téléphone. Il promet de "casser la colonne vertébrale et de tuer" l'agent de l'accueil. Vingt-quatre heures plus tard, le 7 mai, l'homme de 37 ans aperçoit deux agents ACM en bas de chez lui. Il décide de les poursuivre avec sa voiture à l'intérieur de laquelle se trouve sa petite fille. Il parvient à les rattraper et sort un couteau long de 30 centimètres de sa voiture.

Insultes racistes

Face aux deux agents de 34 et 28 ans, l'homme indique qu'il va les "égorger et les tuer", des insultes racistes fusent également. Après enquête pour tenter de l'identifier, les policiers l'ont interpellé lundi 17 mai à son domicile. Face aux enquêteurs, il a partiellement reconnu les faits sauf les menaces. Il indiquait chercher son téléphone parce qu'il y avait dedans des photos importantes. Âgé de 37 ans, il devait être jugé ce mercredi devant le tribunal correctionnel de Montpellier pour violences aggravées et menaces de crime contre une personne chargée d'une mission de service public.