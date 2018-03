Nantes, France

C'est le conseiller principal d'éducation du collège public Stendhal, situé à Nantes Nord, qui a alerté la police mardi en fin d'après-midi vers 18h45. Plusieurs collégiens venaient de raconter avoir été "menacés par un homme armé d'un fusil et qui serait ensuite reparti à bord d'une camionnette".

En garde à vue, l'homme se dit irrité par le comportement de certains collégiens

Une fois sur place, les policiers retrouvent rapidement cet homme, un voisin âgé de 67 ans, habitant rue Stendhal à proximité de l'établissement scolaire. A son domicile, ils découvrent que ce sexagénaire détient une soixantaine d'armes et des boîtes de cartouches. Placé en garde à vue, l'homme explique avoir été irrité parce que "des élèves auraient jeté un caillou sur une des fenêtres de son logement et l'auraient cassée". L'enquête se poursuit, on ne sait pas, à cette heure, si l'individu a l'autorisation de détenir (et porter) ces armes à feu.