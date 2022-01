Il menace et frappe un passant parce qu'il ne lui dit pas "bonjour"

La soirée du 31 décembre s'est terminée dans la violence rue Foch à Montpellier vers 23h15. Un homme de 24 ans n'a pas supporté qu'un jeune passant de 17 ans ne réponde pas à son "bonjour". Très alcoolisé et sous l'emprise de médicaments, il l'a alors menacé avec un pistolet airsoft. Une bagarre a éclaté entre les deux hommes. Ils tombent rapidement au sol. Après avoir étranglé, la victime a réussi à désarmer son agresseur en cassant le pistolet.

C'est à ce moment là que l'homme de 24 ans a sorti un couteau de sa poche. Mais le plus jeune a finalement réussi à prendre la fuite. L'agresseur sera interpellé quelques minutes plus tard. En garde à vue, il n'a pas réussi à expliquer son geste et n'a aucun souvenir. Il sera jugé en comparution immédiate ce lundi 3 janvier.