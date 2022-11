Il sort un fusil chez son ex-compagne en Dordogne et prend la fuite, les gendarmes le rattrapent

Les gendarmes ont dû "encager" sa voiture, un véhicule de gendarmerie devant, un autre derrière, pour le forcer à s'arrêter en pleine route. Un homme d'une trentaine d'années a été arrêté ce dimanche 27 novembre en fin d'après-midi à Sainte-Alvère, en Dordogne. Il venait de se présenter chez sa compagne avec des armes dans la voiture.

Quand les secours sont prévenus, l'homme est chez son ex-compagne, à quelques kilomètres de là, à Cendrieux. Selon les premiers témoignages recueillis sur place, il ne supportait pas leur séparation, il a bu de l'alcool et s'est présenté à sa porte. Il s'est énervé, il a sorti un fusil, et s'est retranché dans sa voiture stationnée juste devant la maison de son ex. La femme n'a pas subi de violences physiques.

Des armes chargées dans la voiture

Une patrouille de la gendarmerie de Lalinde arrive. Quand l'homme les voit, il met le contact et prend la fuite avec sa voiture. Les gendarmes mettent le gyrophare et réussissent à arrêter sa voiture quelques kilomètres plus loin et à l'interpeller sans résistance. L'homme est emmené en garde à vue.

Les enquêteurs de la gendarmerie devaient l'interroger ce dimanche dans la soirée. A l'intérieur de la voiture, les gendarmes ont trouvé plusieurs armes, dont au moins une chargée. Le parquet a ouvert une enquête pour déterminer les circonstances précises des événements, avant d'engager éventuellement des poursuites à l'encontre du trentenaire.