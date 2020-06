Il menace son ex-compagne, casse tout chez elle et menace de se suicider, un Deux-Sévrien devant la justice

C'est une affaire délicate qui va être jugée en comparution immédiate ce vendredi au tribunal correctionnel de Niort. Un Deux-Sévrien de 43 ans comparaît à 13h30 pour des dégradations et des menaces de morts sur son ancienne compagne. Les faits se sont produits dans le sud-Deux-Sèvres, à Périgné, dans la nuit du 12 au 13 juin dernier : l'homme, est séparé de sa compagne depuis quatre ans. Ensemble, ils ont deux filles de 7 et 9 ans. Et ont pris une maison mitoyenne pour faciliter la gestion de la garde des enfants. Ce soir là, il se présente devant la maison de son ex-compagne avec un couteau. Lui, indique aux gendarmes que c'est pour se suicider, mais son ex-compagne raconte qu'il a plutôt tenté de les tuer, elle et ses cinq enfants.

Cachée dans les placards pour échapper à son ex

Lorsque les gendarmes arrivent sur place vers une heure du matin, ils pensent arriver sur les lieux d'une tentative de suicide. L'homme armé d'un couteau menace d'attenter à ses jours. Il présente effectivement des blessures aux poignets et au visage. Les cinq militaires issus de la brigade de Melle et du peloton de surveillance et d'intervention local, tentent de le raisonner. Mais il faut l'utilisation du pistolet à impulsion électrique pour le maîtriser. Dans le même temps, à l'intérieur de la maison, Sandrine, l'ex-compagne et ses cinq enfants soufflent. "On a vraiment cru qu'on vivait nos dernières heures", explique-t-elle encore sous le choc.

"Il a crevé les pneus de ma voiture et de celle de ma fille. A cassé toutes les portes a l'intérieur de chez moi. Avec mes enfants on s'est cachés dans les placards. Je leur disais d'arrêter de crier et de pleurer pour qu'il ne nous retrouve pas" raconte la mère de famille.

Des SMS de menaces de mort

Ce n'est pas la première fois que son ex-compagnon se montrait "menaçant", d'après elle. Pour preuve, ces SMS qu'elle a fourni aux enquêteurs. A l'issue de son hospitalisation d'office, l'homme violent a été entendu en garde à vue. Il est poursuivi pour dégradations et menaces de mort. La famille, elle, a fui le domicile et s'est réfugié chez des proches.