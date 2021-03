Il menace un ouvrier avec un fusil, les gendarmes découvrent chez lui un arsenal de guerre

Fusils, pistolets, obus, grenades et roquettes : voilà ce que les gendarmes de Châteaubriant ont découvert au domicile d'un homme de 70 ans. Un véritable "arsenal de guerre", résume le capitaine de gendarmerie. C'est avec l'une de ces armes que le septuagénaire, habitant de Grand-Auverné, a menacé un ouvrier d'une société d'élagage lundi 8 mars, en fin d'après-midi. L'employé est en train de tailler la haie, dans le jardin d'à-côté, quand le voisin surgit avec un fusil de chasse pointé sur lui.

Intervention des démineurs

Prévenus, les gendarmes de la compagnie de Châteaubriant arrivent sur les lieux, vers 16h45. Ils trouvent le mis en cause dans son lit, en train de dormir. Le septuagénaire est interpellé, alcoolisé. À son domicile, les militaires découvrent neuf fusils, deux pistolets, six grenades, trois roquettes et deux petits obus. Les démineurs sont appelés en renfort.

Pendant sa garde-à-vue, l'homme explique être un collectionneur. Certaines armes retrouvées sont des vieilles pétoires des années 1800, d'autres datent des années 1940. Mais les fusils de chasse et le fusil américain, eux, sont bien fonctionnels, confirment les gendarmes. Déféré devant le parquet mercredi, le septuagénaire est placé sous contrôle judiciaire en attendant son jugement. Il est convoqué le 16 juillet prochain par le tribunal.