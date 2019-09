Il met le feu à une machine à café de rue à Nancy. Les pompiers sont obligés d'évacuer l'immeuble

Nancy, France

Qui ne s'est jamais énervé devant une machine à café qui ne fonctionne pas, et pire qui ne vous rend pas votre argent ?

C'est la mésaventure vécue par ce nancéien de 42 ans le 28 août dernier. Il vient de passer sa soirée en discothèque et vers cinq heure du matin, il veut prendre un café dans une machine installée dans un local, rue Jeanne d'Arc à Nancy, à proximité de l'établissement de nuit. Il y insère deux euros, mais rien ne fonctionne, pas même le retour de sa pièce.

Tout un immeuble évacué en pleine nuit

L'homme s'énerve alors et appelle le numéro inscrit sur l'appareil mais là encore, personne ne lui répond. Le colérique s'empare des quelques papiers qu'il trouve par terre, bourre le trou où le réceptacle de gobelets et y met le feu. Bien mal lui a pris puisque l'appareil s'embrase et provoque une épaisse fumée noire qui se propage à l'immeuble voisin.

Les pompiers interviennent rapidement et décident d'évacuer l'ensemble des habitants de l'immeuble en pleine nuit. Fort heureusement, il n'y a eu aucun blessé mais les dégâts se chiffrent à près de 10 000 euros.

Convoqué chez le procureur au mois de mai

Le visionnage des caméras de vidéosurveillance permettent d'identifier l'individu. Les policiers du commissariat de Nancy l'interpellent ce mercredi 11 septembre chez lui à Nancy. Placé en garde, il reconnait les faits. Une convocation devant le procureur lui a été remise pour le mois de mai 2020.