Il met le feu deux fois à la même maison avant d'être condamné en Dordogne

Derrière les vitres du box, il ne bafouille que quelques mots à peine audibles. Un homme de 37 ans est jugé ce mardi 22 août au tribunal correctionnel de Périgueux pour dégradations de bien et vols. Au début du mois de juillet, il a par deux fois, mis le feu à la même habitation de Villetoureix, en Dordogne. L’individu souffrant de troubles psychiatriques n’aura donné aucune réelle explication de ses actes pendant l'audience.

ⓘ Publicité

Le 5 juillet dernier, le locataire de la maison à Villetoureix reçoit un coup de téléphone. On le prévient que de la fumée s'en échappe. « Il revient en catastrophe, raconte le président du tribunal, le canapé a brûlé, la télévision a explosé, le plafond du salon est noirci ». Les pompiers interviennent et empêchent la propagation du feu. L’habitant remarque aussi que son ordinateur portable a été dérobé, comme sa boîte à tabac qui contenait de la monnaie. Il retrouve sur le sol son briquet, complètement vide.

« Vengeance »

« J’ai allumé le feu avec du papier toilette et un briquet », reconnaît l’homme au bout de quelques instants. Il est passé par la fenêtre arrière, que le locataire avait oublié de refermer. Mais quand on lui demande pourquoi, il hausse les épaules. « J’avais trop bu », confie-t-il quelques instants plus tard. La monnaie volée dans la boîte à tabac lui a d’ailleurs servi pour acheter des bières.

Le locataire qui n’est pas présent au tribunal penche pour une autre explication. Dans son audition, il estime que le trentenaire était jaloux parce qu’il a eu une relation de plusieurs mois avec une connaissance commune. Persuadé de savoir qui est derrière ce feu, il lui envoie des messages. Dans le tribunal, l'auteur de l'incendie assure avoir reçu des insultes.**

Seulement sept jours plus tard, ce dernier récidive et met à nouveau le feu dans l’habitation, notamment dans une armoire au rez-de-chaussée. « Je voulais me venger de ces insultes", explique-t-il. "Mais vous avez reconnu que le 5 juillet c’était bien vous !" lance le juge qui ne voit "pas d'explication rationnelle".

Pyromanie

C'est parce qu'il y en a aucune, estime son avocate qui demande au tribunal de se pencher surtout sur l'expertise psychiatrique. "Ce sont des feux de détresse, des feux pour soulager ses tensions internes et les voix qu'il entend", assure Maître Roc. L'homme a notamment des pulsions pyromanes. Il a déjà été condamné pour des faits similaire dans les années 2000 et 2010. « C’est quelqu’un de malade au sens clinique du terme », poursuit son avocate qui affirme que la responsabilité de ses actes est altérée.

Mais le Procureur rappelle que la vraie victime est le propriétaire de l’habitation, qui n’a, en plus, rien à voir avec le litige entre le locataire et l'auteur du feu. Ce dernier a beau s'excuser dans sa dernière prise de parole, le tribunal décide de le condamner à trois ans d'emprisonnement dont deux avec sursis. Il doit aussi se soigner, travailler et réparer les dommages qu'il a causés.