Il meurt du Covid-19 à Mazamet, sa famille porte plainte parce qu’il a été attaché dans son Ehpad

Après la mort d’un nonagénaire décédé le 30 mars dernier à l’Ehpad La Chevalière à Mazamet, sa famille porte plainte. Elle accuse la maison de retraite d’homicide involontaire, révèle La Depêche du Midi. L’homme qui n’était pas vacciné aurait été attaché dans son lit et son fauteuil depuis qu’il avait été testé positif au Covid-19. Pour sa famille, c’est cette contention qui l’a tué.

Auditions la semaine prochaine

À l’Ehpad de Mazamet, on confirme la plainte de la famille. La direction de cette structure associative dit qu’elle vient de l’apprendre. Et on sent l’établissement sous le choc de cette nouvelle.

L’enquête va débuter la semaine prochaine. Le procureur de Castres va mener plusieurs auditions. Il va entendre une partie de personnel médical et le médecin de famille du résident.

Directives de l’ARS en cas de Covid-19

Clairement, pour les proches du vieux monsieur, le fait que l’établissement ait demandé de l’attacher a directement causé sa mort.

Mais du côté de la maison de retraite, qui va prendre un avocat, la défense semble assez simple : la direction explique en quelques mots qu’elle ne fait que suivre les directives de l’ARS en cas de Covid-19 dans un établissement. La contention est en effet un des moyens qui permet de protéger les autres patients. Contention qui doit être appliquée de manière exceptionnelle et sur prescription médicale uniquement.