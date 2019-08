Hérault : il mobilise les secours pendant deux jours à Cessenon-sur-Orb, c'était un canular

Un homme sera jugé prochainement pour avoir déclenché une fausse alerte à Cessenon-sur-Orb, il prétendait être accroché à un rocher. Gendarmes et pompiers l'ont cherché pendant deux jours. C'était un canular.

Une vingtaine de gendarmes et de pompiers ont été mobilisés avec des chiens pour rechercher la fausse victime

Cessenon-sur-Orb - France

Il appelle les secours juste pour s'amuser. Mais ce n'était pas un simple canular téléphonique de gamin. Un homme d'une quarantaine d'années a en effet joué avec gendarmes et les pompiers pendant deux jours. C'était vendredi dernier, il appelle les pompiers en prétendant être tombé et s'être blessé à la cheville sur le site touristique de Reals à Cessenon-sur-Orb, et affirme être accroché à un rocher.

Une vingtaine d'hommes mobilisés avec un chien

D'importants moyens sont envoyés, une vingtaine d'hommes et un chien venu spécialement de Perpignan. Impossible de localiser la victime qui garde néanmoins contact avec ses proches et réitère ses appels d'urgence. Dimanche les secours reprennent leur recherche avant d'apprendre que l'homme recherché depuis deux jours dans un endroit connu pour ses nombreux hauts rochers en bordure de rivière a été vu à Murviel-les-Béziers. Il n'était donc ni blessé, ni perdu.

L'homme a fini par être interpellé. Un canular qui pourrait lui coûter cher , il sera poursuivi pour "divulgation d’information fausse de nature à provoquer l’intervention des secours". Il risque deux ans d’emprisonnement et 30.000 euros d'amende.

Cet homme a seulement expliqué avoir été influencé par le gros dispositif de recherche mis en place en Italie pour retrouver ce randonneur français qui avait chuté le 9 août dernier, un homme retrouvé mort 10 jours plus tard.

La fausse victime n'en était pas à son premier canular, d'après les gendarmes.