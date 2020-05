Il monte sur son toit et jette des tuiles : arrestation épique à Pontarlier

Une arrestation rocambolesque a agité la soirée des policiers et des pompiers, ce jeudi à Pontarlier. Un homme déambulait sur le toit de son immeuble pour retirer les tuiles et les jeter à terre.

Une arrestation rocambolesque a agité la soirée des pompiers et policiers, ce jeudi de l'Ascension à Pontarlier. Ils sont appelés vers 21h30, rue Gustave Courbet, pour aller chercher un homme perché sur le toit de son immeuble. Il crie, déambule et prend des tuiles pour les jeter par terre. L'homme est alcoolisé et connu comme étant toxicomane.

Une dizaine de tuiles cassées

Quand les policiers arrivent, il les harangue et menace de se suicider. Les pompiers déplient la grande échelle pour aller le chercher mais il refuse. Il glisse et tombe sur la toiture, sans se blesser. Pendant un quart d'heure, les secouristes et les agents tentent alors de le raisonner, en vain... lui continue et casse au total une dizaine de tuiles.

Califourchon et roulé-boulé

Pompiers et policiers changent alors de stratégie et font semblant de partir, ils commencent à replier la grande échelle. A ce moment-là, l'homme saute dessus et glisse à califourchon sur le côté, comme pour descendre en arrière sur une rambarde d'escalier. Arrivé en bas, il fait un roulé-boulé. Les policiers tentent de l'interpeller mais il se débat. Pour le maîtriser, les agents utilisent le taser (pistolet à impulsion électrique), un coup, sans le blesser.

L'homme est finalement arrêté et transporté aux urgences. Il sera placé en garde-à-vue à sa sortie de l'hôpital.