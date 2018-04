Un homme de 44 ans a été condamné à six mois de prison ferme par le tribunal correctionnel de Brive mercredi. Notamment pour avoir, en état d'ivresse, montré son sexe aux policiers après les avoir insultés et menacés de mort.

Brive-la-Gaillarde, France

Les faits remontent au 6 mars dernier. En plein après-midi et en état d'ivresse, l'homme décroche son téléphone et multiplie les appels à la police de Brive en insultant copieusement les fonctionnaires et en les menaçant de mort. Déjà connu des services de police et de justice (notamment pour des faits similaires), le mis en cause est alors interpellé non sans mal à son domicile.

Il sort son sexe

C'est alors qu'il exhibe son sexe devant les policiers alors que les lieux sont également accessibles au public. Jugé ce mercredi après que l'affaire a été renvoyée il y a un mois, l'homme de 44 ans a écopé de six mois de prison ferme, plus l'exécution d'une contrainte pénale de trois mois et 500€ d'amende.