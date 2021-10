Il mord un policier municipal d'Anglet après avoir refusé de se soumettre à un contrôle

Ce mardi 19 octobre, en fin d'après-midi, deux policiers municipaux de la ville d'Anglet patrouillent en gyropode le long de la promenade Mendiboure quand ils sont dépassés par un cycliste, sauf que la promenade est interdite aux deux roues, ce qui est d'ailleurs spécifié à l'entrée de chaque plage. Du coup, les policiers accélèrent pour le préciser à l'individu de 47 ans, qui refuse de se soumettre au contrôle. La discussion se tend, le ton monte, l'individu les insulte.

Les deux policiers tentent alors de l'immobiliser et lorsqu'ils essaient de le mettre au sol, il mord fortement l'un des deux, en donnant des coups de pied. Un des agents perd même conscience quelques minutes. Un gendarme, qui n'est pas en service, passe à ce moment là et vient en aide aux deux policiers. Une patrouille dépêchée en renfort arrive ensuite sur place. L'homme est finalement interpellé et placé en garde à vue au commissariat de Bayonne pour outrage, violence volontaire sur personne dépositaire de l'autorité publique et menaces de mort.

Le policier blessé a été pris en charge à la clinique. Il a déposé plainte.