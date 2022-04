Il n'a pas revu son fils depuis 2015, son ex-compagne condamnée à Toulon à deux ans de prison ferme

A l'issue de l'audience, Renald Didier brandit la photo de son ex-compagne et de son fils qui n'ont pas donné signe de vie depuis 2015

Louise Rodriguez et son fils Juan Diego n'ont plus donné signe de vie depuis sept ans. Après les vacances de Pâques de 2015, la mère de famille originaire d'Aubagne (Bouches-du-Rhône) n'a pas remis son fils, alors âgé de 5 ans, à son père qui en avait la garde exclusive au Castellet (Var). Elle a été condamnée ce mardi en son absence et sans être représentée à deux ans de prison ferme par le tribunal correctionnel de Toulon pour "soustraction d’enfant". Un nouveau mandat d’arrêt a également été émis à son encontre.

"Les faits sont extrêmement graves. Cette femme s'est volatilisée avec son enfant depuis sept ans. La justice avait à cœur de les retrouver mais toutes les investigations, écoutes, surveillances et perquisitions sont restées vaines" indique le ministère public devant Renald Didier, le père de l'enfant, en larmes pendant l'audience.

"Une famille opaque et soudée"

À plusieurs reprises, la présidente évoque de son côté "la famille" de Louise Rodriguez. "Une famille opaque et soudée qui reste très prudente pendant les écoutes mais qui gère les prestations sociales de la mère, sa sœur se faisant passer parfois pour elle. La famille doit savoir où se trouve l'enfant mais ne dit rien".

Me Fréderic Casanova, avocat de Renald Didier, espère que le nouveau mandat d'arrêt émis à l'encontre de Louise Rodriguez permettra de retrouver Juan Diego : "Il ne faut pas perdre espoir. À tout instant, un simple contrôle routier peut amener les policiers à se rendre compte que cette femme a été condamnée à deux ans de prison ferme et qu'elle est recherchée. Nous espérons que les mailles du filet retiendront cette personne et permettront à mon client de retrouver son enfant. Car si pour la plupart des victimes, le passage devant un tribunal est synonyme d'apaisement, ici c'est simplement pour mon client une nouvelle étape dans son calvaire quotidien".

Enquêteurs privés

Renald Didier, très déçu par la décision de justice, relance l'appel à témoins passé il y a quelques mois dans la presse* et annonce qu'il va désormais faire appel à des enquêteurs privés pour tenter de localiser Juan Diego, qui fête ses 12 ans dans quelques jours. "Je me rends bien compte que la justice est désormais à l'arrêt sur mon dossier. Je vais donc enquêter par mes propres moyens. Je ne vais pas rester les bras croisés, c'est évident. Je suis déterminé à retrouver mon fils, quoiqu'il m'en coûte" indique le père de famille, qui envisage aussi de s'inscrire sur Facebook et Tik-Tok : "Je dois laisser des traces de toutes mes actions, faire des vidéos notamment, pour que Juan Diego se rende compte de tout ce que je fais pour le retrouver."

* Renald Didier a créé une adresse mail pour les personnes qui auraient des informations à transmettre au sujet de Juan Diego : enlevementjuandiego@outlook.fr

Renald Didier et son avocat, Me Frédéric Casanova, espèrent que la diffusion des photos de l'enfant et de sa mère permettront de les localiser. © Radio France - Sophie Glotin