Il n'avait pas sa ceinture de sécurité : un homme interpellé à Donzenac pour des violences sur sa compagne

Un homme a été interpellé à Donzenac pour des violences conjugales sur sa compagne. Ils circulaient tous les deux en voiture sur l'autoroute A89 quand ils ont été interceptés par des gendarmes pour non port de la ceinture de sécurité.

Tout part d'un simple contrôle routier. Le 19 mai dernier deux gendarmes du peloton motorisé d'Uzerche interceptent un véhicule sur l'autoroute A20 à hauteur de Donzenac pour non port de la ceinture de sécurité par les deux occupants. Lors du passage aux fichiers de la conductrice et du passager, il apparaît que ce dernier est l’objet d’une fiche de recherche qui fait état, entre autre, de l’interdiction de rentrer en contact avec la …. conductrice.

Sursis révoqué

Les deux gendarmes motocyclistes constatent aussitôt des hématomes sur le visage de la femme. Mise en confiance par les militaires, cette dernière indique finalement que son passager, qui est aussi son compagnon, l’a frappée lors d’une soirée trop arrosée. Immédiatement l’individu est interpellé et placé en garde à vue à la gendarmerie d'Uzerche. Il est présenté ensuite au parquet de Brive. L'homme n’ayant pas appliqué les mesures prescrites par ses contrôles judiciaires pour différentes infractions plus anciennes, le parquet a mis à exécution 5 mois d’emprisonnement ferme suite à la révocation de plusieurs peines avec sursis et a fait incarcérer l’intéressé. Mais ces nouveaux faits de violences conjugales constatés lors de ce contrôle routier le ramèneront devant des juges. Il comparaîtra, détenu, en septembre prochain.