Il n'est champagne que de la Champagne

C'est une affaire en cours que le Comité Interprofessionnel du vin de champagne suit attentivement. Au Canada, une "class action " est lancée contre une compagnie aérienne qui promet du champagne à ses passagers et sert du mousseux.

C'est l'histoire d'un passager embarqué pour Cuba à bord de la compagnie canadienne Sunwing Airlines qui se réjouit de boire une coupe de champagne en vol et à qui l'on sert un simple mousseux. Il connait la différence et s'en offusque. Par la voix de son avocat, parle de publicité mensongère puisque la compagnie aérienne promet un " champagne vacation ". La BBC, qui rapporte l'évènement , précise qu'une action de groupe est portée en justice avec 1600 passagers floués prêts à en découdre. La compagnie se défend en expliquant qu'elle voulait juste communiquer sur la qualité et le luxe de la prestation. Râté. Les passagers qui connaissent la Champagne et boivent du champagne n'ont pas apprécié.

le vin n'était pas du champagne

A Epernay, le CIVC ( Comité Interprofessionnel du vin de Champagne) confirme qu'une action est en cours et que le comité avait été informé par des mails de passagers véritablement offusqués que l' appellation champagne soit ainsi offensée. Une appellation pourtant et théoriquement protégée au Canada depuis le 1er janvier 2014. Une atteinte à la réputation du champagne et une promesse mensongère pour des passagers qui ont tout de même payé la prestation quelques dollars de plus. L'usurpation de l' appellation champagne est régulière. Chaque année le Comité Champagne traite 1200 dossiers litigieux . La majorité des dossiers sont réglés à l'amiable.