Trafic de voitures démantelé : "Il n'est coupable de rien", réagit l'entraîneur du boxeur limougeaud Cyril Léonet

Un vaste trafic de véhicules a été démantelé en Limousin et dans quatre autres régions de France ce mardi. Parmi les 17 personnes interpellées figure le champion de boxe limougeaud Cyril Léonet et certaines personnes de son entourage. Son entraîneur, Ahmed Othmane, nie leur implication.

Limoges, France

L'enquête se poursuit après le démantèlement d'un trafic de voitures volées entre le Limousin et quatre autres régions. 17 personnes ont été interpellées simultanément mardi matin, dont 9 en Limousin. L'affaire vise notamment le champion de boxe limougeaud Cyril Léonet et certaines personnes de son entourage, qui nient leur implication. C'est notamment le cas de son entraîneur et manager, Ahmed Othmane. Il a été entendu plusieurs heures par les enquêteurs avant d'être relâché sans poursuite. Il se défend de tout lien avec cette affaire et assure que le champion de boxe est lui aussi innocent :

"Tous les gardés à vue sont présumés innocents. Maintenant, avec le staff, on soutient Cyril Léonet. J'ai eu des appels et des messages sur les réseaux sociaux. Ce qui est dommage, c'est qu'il ait été mis en avant comme ça".

Cyril Léonet était encore en garde à vue ce jeudi après-midi. "Pour moi, il n'est coupable de rien du tout et il est présumé innocent, je le répète. Cyril Léonet est quelqu'un qui est très apprécié, c'est un sportif de haut niveau qui a un bel avenir devant lui, dans la boxe notamment", promet son entraîneur.

Une vaste enquête démarrée en octobre 2017

L'enquête a démarré en octobre 2017 et est ouverte pour les chefs de recel en bande organisée, association de malfaiteurs et blanchiment. Rien que pour mener les interpellation, mardi, dans 5 régions simultanément, près de 200 gendarmes étaient mobilisés. ils ont notamment saisi des véhicules et de l'argent lors de leurs perquisitions.

Dans ce type de dossiers, la garde à vue peut durer jusqu'à 96 heures. Le parquet de Limoges doit communiquer de nouvelles informations sur l'enquête ce vendredi après-midi.