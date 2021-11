"Il n'est pas anti-ours", témoigne un ami du chasseur blessé dans l'Ariège

Le chasseur blessé par une ourse à Seix est hors de danger mais blessé et traumatisé selon ses proches. L'un de ses amis, Bernard Dougnac, le garde-chasse de la commune, prend la parole et précise que la victime n'a pas tiré sur l'ourse simplement pour l'abattre mais bien pour se défendre.

Photo d'illustration d'un ours

"Il n'est pas anti-ours", affirme Bernard Dougnac, garde-chasse à Seix mais aussi ami de longue date du chasseur blessé par une ourse ce samedi 20 novembre dans le massif de Couserans lors d'une battue. "Ce n'est pas le genre de chasseur qui dit que s'il voit un ours il lui tire dessus. Pas du tout. Il chasse pour le plaisir parce qu'il aime la nature et le sens collectif de la chasse en battue", explique Bernard Dougnac avant d'ajouter que son ami est un chasseur expérimenté, "qui maîtrise la montagne et qui connait très bien tout le secteur".

Le garde-chasse affirme qu'il a été mordu car "il a été pris par surprise", puisque "la femelle est arrivée derrière lui et qu'il l'a vu trop tard." L'enquête ouverte par la gendarmerie vise notamment à vérifier cette version des faits.