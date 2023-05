Il n'est pas rentré chez lui depuis dix jours : à Vence, sa famille s'inquiète de sa disparition

Le jour où Julien Biri a disparu, il portait un bonnet noir un jean et un blouson noir

L'Azuréen Julien Biri, 45 ans, n'a pas été vu depuis dix jours. Plusieurs appels à témoins sont lancés sur les réseaux sociaux, ses proches sont très inquiets. Ils expliquent que cet habitant de Vence a quitté son domicile quartier Saint-Michel pour aller travailler à la Bio Coop de sa ville le mercredi 3 mai vers 7h du matin, mais qu'il ne s'y est jamais présenté.

ⓘ Publicité

Un homme "en désaccord avec la société"

La gendarmerie nous a confirmé un signalement de la part de la famille de Julien Biri. Une enquête est en cours. Selon les gendarmes auprès de nos confrères de Nice-Matin , la disparition n'est "pas qualifiée d’inquiétante, parce que cette personne aurait émis le souhait de partir car il était en désaccord avec la société actuelle".

Sur Facebook, une femme lance un appel à témoin relayé par la ville de Vence : "Julien mesure 1m84, a les yeux marrons et calvitie. Il porte un bonnet noir, jean bleu denim, blouson noire fermeture éclair orange et baskets noires et sac à dos noir".

Sa compagne Elisabeth parle d'un homme "fragile", selon Nice-Matin, qui pourrait "avoir décompensé et fait une crise de paranoïa parce qu’il ne prenait pas ses médicaments".

Plusieurs appels sont lancés sur les réseaux sociaux, comme sur le site de l'A.R.D.P . Les proches de Julien appellent toute personne qui l’aurait aperçu à contacter la gendarmerie de Vence, au 04.93.58.03.20.