"Il n'a pas tué un homme, il a tué une famille"

C'est un grave accident de la route qui était au cœur d'une audience ce vendredi au tribunal correctionnel de Niort. Le chauffard responsable de la mort d'un retraité de 72 ans à Saivres le 30 janvier dernier était jugé. Il écope de sept ans de prison ferme.

Le drame remonte au 30 janvier dernier, en plein après-midi. Un violente collision frontale se produit sur la départementale 938, à Saivres. Un habitant de Fomperron âgé de 72 ans est tué. Le chauffard qui a causé l'accident est lui blessé. L'homme, un Deux-Sévrien de 44 ans toujours en fauteuil roulant, a été condamné ce vendredi à sept ans de prison ferme.

"Chronique d'un drame annoncé"

Pour l'avocat des ayants-droits de la victime, "tous les éléments convergent vers le drame". Le prévenu prend le volant alors qu'il n'a plus le permis depuis une précédente condamnation pour blessures involontaires lors d'un accident en 2010. Le jour de la collision, l'homme boit deux bières et prend en même temps des somnifères qu'il vient d'aller chercher à la pharmacie. Il avait également des traces de cannabis dans le sang.

Ce père de famille explique en visio-conférence, depuis la prison de Riom (Puy-de-Dôme) où il est incarcéré sa "descente aux enfers". Une rupture difficile, la perte de son travail, de sa maison.

Il assure que ce jour-là c'était "la première fois" qu'il reprenait le volant. Il ne pensait pas qu'il arriverait "un truc". Une version qui questionne le tribunal. La voiture, le quadragénaire l'a depuis 2015. Pour vendre des pièces dit-il. Depuis 2015 et "elle a le plein ?", s'étonne la présidente du tribunal qui rappelle : "Une voiture est une arme qui peut tuer, peut blesser et vous avez déjà été condamné pour ça. Vous ne pouvez pas dire que vous ne saviez pas".

La douleur d'une famille

L'avocat de la défense assure que son client "a conscience du mal qu'il a fait".

Un des fils de Bernard, la victime tient un journal intime depuis la mort de son père. Il y raconte "plus j'écris, plus je me dis que ce monsieur n'a pas tué un homme, il a tué une famille". Des proches présents en nombre à l'audience. Le retraité de 72 ans avait cinq enfants, 12 petits-enfants et quatre arrières petits enfants. Un ancien agriculteur bien connu à Fomperron qui le 30 janvier se rendait juste à la déchetterie.