"Il n'y a eu aucun coup de matraque" : l'avocat du policier impliqué dans l’enquête sur les blessures de Geneviève Legay

Elle affirme ne pas se souvenir de grand chose mais en tout cas d'un coup reçu au dessus du crane pendant la charge. Geneviève Legay est catégorique, le policier mis en cause dans le dossier l'aurait frappé. "Ils m'ont donné un coup de matraque dans la tête et je veux arriver à le prouver. C'est pas la bousculade qui m'a fait tomber." explique à France Bleu Azur l'azuréenne de 73 ans. Des mots pesés, réfléchis de la militante de 73 ans, des mots qui mettent hors de lui mettre Verrier l'avocat du policier mis en cause dans l’enquête sur les blessures de Geneviève Legay.

Les choses ont été clairement établies par l'analyse des images de vidéosurveillance et a aucun moment on ne voit mon client frapper madame Legay, il n'y a absolument aucun coup qui a été porté avec une matraque" Maître Verrier

Conflit d’intérêt dans l’enquête sur les blessures de la militante ?

L’enquête judiciaire sur ces coups à en tout cas du plomb dans l'aile ce mardi matin alors que l'enquête a été confiée à la compagne du responsable du maintien de l'ordre, ce jour-là, soit le supérieur du policier suspecté.

"S’il y avait eu réellement une volonté de cacher, de camoufler, le dossier aurait été directement classé sans suite ce qui n’a pas été le cas" Maître Verrier.