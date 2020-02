"Il n'y a jamais eu de tests de grossesse parmi les joueuses du HBC Nîmes" selon Olivier Gébelin

Olivier Gébelin, ancien président du HBC Nîmes, invité de 7H50

Les tests de grossesse pratiqués dans le club de handball féminin de Nantes étaient légaux et n'ont pas été faits sans le consentement des joueuses, ont assuré vendredi le président du club, Arnaud Ponroy, ainsi que plusieurs joueuses. Jeudi soir, l'association des joueuses et joueurs professionnels de handball avait pourtant dénoncé des "pratiques inacceptables", assurant que ces tests avaient été réalisés "sans le consentement des joueuses".

Deux ex-nîmoises à Nantes

Deux anciennes joueuses "historiques" du HBC Nîmes, les internationales Camille Ayglon-Saurina et Blandine Dancette, évoluent dans ce club de Nantes. Et l'entraîneur de l'équipe n'est autre que l'ancien joueur de l'USAM et mari de Camille Ayglon, Guillaume Saurina.