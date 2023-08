"Il n'y a pas d'heure pour la mort" : à Marseille, la peur au quotidien dans les quartiers nord

La spirale infernale des règlements de compte et autres assassinats ou homicides liés aux trafics de stupéfiants semble sans fin cet été à Marseille.

La 7e victime du mois d'août ce mardi soir à 19h30, dans le quartier du Canet dans le 14e arrondissement, est un homme de 26 ans, froidement achevé d'une balle en pleine tête après avoir été la cible d'une rafale de Kalachnikov. Dans le quartier, l'émotion est très vive. L'une des habitantes n'y croit toujours pas : "Il a été tué de sang-froid, ce jeune."

Alors que nous échangeons avec des riveraines, l'une d'entre-elles montre au journaliste de France Bleu Provence la photo choquante du jeune abattu, gisant sur le trottoir, dans une mare de sang*.* Ces images circulent dans la cité et sur les réseaux sociaux. C'est leur quotidien, alors que l'on a du mal à poser le regard sur cette image.

Une peur quotidienne : "Je ne sors plus de chez moi"

Depuis le début de l'année, près d'une quarantaine de personnes ont perdu la vie dans cette guérilla entre gangs, soit plus, en à peine huit mois, que les 31 morts par balles "liés aux stups" recensés par la Préfecture de police des Bouches-du-Rhône pour l'ensemble de 2022. Les assassinats ont lieu souvent le soir, mais aussi en fin de journée comme ce mardi ou dans la matinée le 9 août au parc Kallisté. Un décombre macabre en hausse de 60% donc, comparé à 2022 à la même époque.

Les habitants de ces quartiers vivent dans une peur désormais quotidienne. "Je ne sors plus de chez moi. Je ne vais même plus à la plage, tellement j'ai peur", témoigne une habitante du quartier du Canet. Et la violence est tellement courante qu'elle devient presque une habitude. "Un jour, deux jeunes sont venus en moto avec une kalashnikov à la main. J'ai hésité à appeler la police, mais je ne l'ai pas fait. C'est trop dangereux, il ne faut pas s'en mêler."

"Il n'y a pas d'heure pour la mort"

Des tirs se font entendre quotidiennement, et de plus en plus tôt, parfois même en plein jour. "Tous les jours il y a des morts. Ce n'est pas un film. Et il n'y a plus d'heure. Vous savez, il n'y a pas d'heure pour la mort."

Les riverains se sentent abandonnés. Plusieurs d'entre eux s'indignent de l'absence des politiques et notamment du maire de Marseille, Benoît Payan. "Les politiques ? Ils n'en ont rien à foutre", s'indigne l'une d'entre elles.