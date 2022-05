"Pas de risque de pollution" après l'impressionnant incendie à Boulazac en Dordogne

Les pompiers en équipement de lutte contre l'incendie étaient toujours à pied d'oeuvre ce mercredi 18 mai à la mi-journée sur le site de la Sirmet, cette immense déchetterie à Boulazac en Dordogne. L'incendie a pris mardi soir, à l'intérieur d'un hangar du site où étaient stockés des déchets automobiles, de la ferraille, des mousses de sièges auto et des plastiques. Plus de douze heures après l'arrivée des premiers secours, six lances à incendies étaient toujours mobilisées pour noyer le métal brûlé et éviter toute reprise, mais le feu était complètement arrêté.

Les tests toxicologiques ne décèlent pas de pollution

De très nombreux riverains s'inquiétaient ce mercredi au réveil de l'odeur de brûlé qui flotte dans l'air à certains endroits de la métropole. Interrogés par France Bleu Périgord, les pompiers rassurent : "Il n'y a pas de risque de pollution", assure le Service départemental d'incendie et de secours. Sur les lieux de l'incendie, l'odeur n'était même plus palpable depuis le lever du jour.

Les secours ont effectué des "tests toxicologiques" qui se sont avérés négatifs, selon les pompiers. Hormis la toiture du hangar, en partie détruite, la Sirmet a pu reprendre son activité normale ce mercredi matin sur le site de six hectares, qui traite et recycle plus de 6000 tonnes de déchets métalliques par mois.