Nice, France

La présidente par intérim du TGI de Nice est heureuse lors de son discours d'audience de rentrée en annonçant l'arrivée de 14 nouveaux magistrats. 9 juges pour le siège et 5 affectés au parquet. Après les avoir présentés un par un, Laurence-Anne Michel, ne boude pas son plaisir en faisant remarquer que cette situation est inédite et qu'enfin, ses services vont pouvoir travailler dans la sérénité; "on le devait aux justiciables. Maintenant, il faut les garder" explique-t-elle avec une pointe de doute quand on sait que les mouvements, mutations et départ en retraite sont nombreux durant l'année.

Un tiers des effectifs qui manquait

Un autre personnage du tribunal est en joie: le Procureur de la République. "Nous avions jusqu'en juin, 6 postes vacants sur 16, explique Jean-Michel Prêtre. C'était un tiers des effectifs qui nous manquait. Alors certes, nous assurions l'urgent, le plus pressé mais nous ne pouvions pas avoir une réflexion au long terme. Avec ces 5 arrivées, nous allons enfin pouvoir l'avoir !" Toutefois, tout n'est pas encore au vert. Il manque encore un poste au parquet et surtout le président du TGI, muté au début de l'été, n'est pas encore remplacé et ne le sera pas avant avant la fin de l'année. Enfin la question des locaux est toujours très problématique. Il n'y a pas assez d'espace pour travailler et il manque crucialement d'une grande salle d'audience. Une question qui sera sans aucun doute au centre de la prochaine audience de rentrée, celle du mois de janvier.