Il n'y aura pas deux mais une seule nouvelle brigade de gendarmerie en Mayenne

Promesse non tenue pour le président de la République. Le 10 octobre 2022, lors d'un déplacement officiel dans le département de la Mayenne, Emmanuel Macron assurait devant un parterre d'élus et de force de l'ordre qu'il y aurait la création "d'au moins deux nouvelles brigades de gendarmerie".

Ce lundi 2 octobre 2023, l'Élysée a communiqué la carte des 238 nouvelles brigades. Parmi elles, 93 seront fixes tandis que 145 seront "mobiles", capables de se déplacer dans des localités rurales ou périurbaines. En Mayenne, une brigade mobile va voir le jour et pas deux.

Recueil des plaintes et prévention

Ces nouveaux militaires seront déployés dans les zones rurales, et dans les zones les plus éloignées pour recueillir des plaintes, accueillir des victimes de vols ou d'agression, et faire de la prévention. Des militaires en itinérance. Ce projet séduit Philippe Henry, le maire de Château-Gontier-sur-Mayenne.

"On parle de bus pour la santé, on parle de bus pour la SNCF, on a de plus en plus de services publics qui sont organisés de façon itinérante et qui répondent au besoin de proximité avec la population. Cette proximité qu'on a un peu oubliée avec son efficacité pendant plusieurs années" déclare l'élu.

Pas de calendrier précis pour l'instant

Le déploiement des nouvelles brigades commencera en France en novembre. Pas d'information précise concernant la Mayenne. En revanche, il est possible que les militaires logent au sein de l'actuel bâtiment de gendarmerie de Château-Gontier-sur-Mayenne, car il y a la réserve foncière suffisante d'après Philippe Henry.