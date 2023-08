"Il n'y avait pas de problème dans ce collège" pour le maire de Lisieux après la mort suspecte d'un principal

Le principal du collège Pierre-Simon de Laplace à Lisieux (Calvados) a été retrouvé mort ce vendredi dans des conditions suspectes. La police judiciaire de Caen a été saisie. La piste criminelle est privilégiée. "C'était un principal dévoué à son métier, à ses élèves, attentif", réagit le maire de Lisieux Sébastien Leclerc sur France Bleu Normandie.

"Un collège très calme"

Le collège Pierre-Simon de Laplace est "un collège très très calme. Le département avait investi 10 millions d'euros, un collège entièrement rénové, sécurisé. La preuve c'est que l'alarme s'est déclenchée-là. Le département avait investi dans des outils numériques et c'est peut-être ce qui a attiré les cambrioleurs ou les personnes qui se sont introduites dans le collège pour prendre ces outils numériques", poursuit Sébastien Leclerc.

"Stéphane Vitel était toujours dans le compromis, la discussion. Je n'ai pas eu de retours quant à des menaces dont il aurait pu être victime", explique le maire de Lisieux. Une trentaine de personnes, élèves et parents d'élèves se sont réunis ce vendredi spontanément pour rendre hommage au principal du collège. "On rendra hommage à Stéphane Vitel à la rentrée. Il faut que tout le monde puisse être là pour lui dire aurevoir", ajoute le maire de Lisieux.

Alerté par une intrusion

L'autopsie du corps doit avoir lieu ce samedi pour connaître les causes exactes du décès. Selon nos informations, le principal était ce vendredi sur la route des vacances, vers la Drôme, vers six heures du matin, quand il a reçu le signal de déclenchement de l'alarme intrusion de son collège.

Stéphane Vitel a fait demi-tour et s'est rendu sur place, laissant sa femme et ses deux enfants dans la voiture. Ne le voyant pas revenir, son épouse et ses enfants sont allés à leur tour dans le collège et l'ont retrouvé mort dans les parties administratives . Ils ont bien sûr appelé les secours, vers 7 heures du matin, mais ceux-ci n'ont pas pu ranimer le principal. L'autopsie qui sera réalisée ce samedi devra confirmer ou infirmer la présence d'un coup sur la tête de la victime.

Stéphane Vitel allait faire sa deuxième rentrée scolaire à Lisieux. Il était le principal d'un collège à Livarot auparavant dans le pays d'Auge. Et il était adjoint à la mairie d'Houlgate en charge des animations entre 2014 et 2020. "