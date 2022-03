"Il ne faut surtout pas faire l'amalgame entre Russes et Poutine", dit une universitaire toulousaine

Alors que le conflit dure et s'intensifie en Ukraine, les Russes installés en Europe sont montrés du doigt et associés à l'invasion de leur président Vladimir Poutine. Dany Savelli, maître de conférence à l'université Toulouse Jean-Jaurès, rappelle qu'il ne faut surtout pas faire l'amalgame.

Ils ne sont pas responsables de l'invasion de leur président en Ukraine. C'est en substance ce que dit Dany Savelli, maître de conférence en littérature et civilisation russe à l'université Toulouse Jean-Jaurès, sur France Bleu Occitanie ce vendredi. Les Russes qui vivent en Europe sont pointés du doigt depuis neuf jours et le début de la guerre déclenchée par leur président Vladimir Poutine en Ukraine. L'universitaire rappelle que la plupart des Russes installés en France sont anti-Poutine et se mobilisent pour la paix. Interview.

D'abord, pouvez-vous nous dire combien y a-t-il d'étudiants russes et ukrainiens à l'université du Mirai ?

Il y en a un certain nombre. 41 étudiants ukrainiens, 100 russes et 8 biélorusses. Ce qui est beaucoup pour une université en France. Je pense qu'ils seront là lundi pour la rentrée avec beaucoup de questions sur leur avenir, ils se demandent s'ils doivent rester ou partir.

On parle beaucoup des Ukrainiens qui fuient leur pays. Comment vont les Russes qui vivent en France ?

Les Russes que je connais ne vont pas bien. Je connais très peu de pro-Poutine, je n'en connais qu'une. Tous ceux que je connais ne soutiennent pas ce régime. Il y a quelque chose de très important, il va falloir ne pas faire l'amalgame entre Russes et Poutine, c'est deux choses différentes. Il y a beaucoup de Russes en France qui s'organisent pour aider, pour lutter et je pense que c'est extrêmement difficile pour les Russes en France et ailleurs.

Des Russes ont-ils été agressés en France, à votre connaissance?

J'en ai entendu parler de deux. On m'a dit qu'il y avait eu deux étudiants russes pris à partie dans l'Est de la France et une collègue dans le secondaire a dit que son fils avait reçu une claque parce qu'il portait une chapka. Ce genre de réaction fait un peu peur, il ne faut pas faire l'amalgame parce que ce serait du pain bénit pour le Kremlin qui vit sur cette rhétorique "Les Occidentaux ne nous aiment pas, mais nous on est gentils". Il ne faut surtout pas rentrer dans ce jeu.

En Russie, toute la population est sous la propagande Poutine?

Oui, c'est certain quand on voit ce qui se dit dans les médias russes. On voit que les médias qui osaient dire autre chose sont en train d'être fermés. Il y a une propagande très forte, on n'a même pas le droit de parler d'invasion en Russie, il faut parler d'opération spéciale en Ukraine. Cela dit, il y a beaucoup de personnes courageuses en Russie, il faut les saluer parce que certains perdent leur travail, qui vont avoir des ennuis dans les milieux universitaires mais aussi dans la culture, la musique.

Qu'allez-vous mettre en place à la faculté du Mirail pour aider les étudiants concernés par la guerre ?

L'université a réagi très vite alors que nous sommes en vacances depuis vendredi dernier. Elle a contacté tous les étudiants russes, ukrainiens, biélorusses pour proposer des aides psychologiques mais aussi matérielles parce qu'on sait que les étudiants russes ont des cartes de paiement russes donc il ne vont plus pouvoir les utiliser. On veut aussi rassurer les étudiants russes sur une fausse information qui circule selon laquelle les universités françaises allaient chasser les étudiants russes, c'est tout à fait faux.