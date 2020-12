Actes de cruauté contre son chien à Anglet : un homme condamné à 10.000 euros d'amende

Un père de famille de 43 ans a été condamné ce jeudi 11 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Bayonne pour avoir laissé sa chienne sans soins et avec très peu de nourriture pendant plusieurs semaines. L'affaire s'est déroulée en début d’année à son domicile d'Anglet où le prévenu, en état de dépression, avait laissé son animal de compagnie à l'article de la mort. La police est intervenue pour récupérer "Luna" et la confier au refuge de Bayonne. Elle est aujourd'hui saine et sauve. Son maître a été condamné à 10.000 euros d'amende et à une interdiction définitive de détenir un animal.

L'appartement empestait les excréments

Alertés par des voisins et par l'association "Animaux assistance Europe" les policiers vont découvrir au domicile de David, une scène peu ragoutante. L'appartement empeste les excréments et l'urine de l'animal qui ne sort plus. "Luna" est enfermée dans la cuisine où une barrière a été installée afin qu'elle ne puisse pas se rendre dans les autres pièces. La chienne de 5 ans, de race American Staff Bully n'a plus que la peau sur les os et ne pèse que 15 kilos au lieu du double dans son état normal. Voila des semaines que le bouledogue ne mange plus guère et qu'elle ne reçoit aucun soin. C'est la directrice du refuge de Bayonne Joëlle Turca qui va lui sauver la vie.

"Luna" a pu retrouver son poids normal dans le refuge de Bayonne - Paul Crétinon

Joëlle Turca: "Elle avait les ongles tellement longs qu'elle ne pouvait pas marcher"

Il ne voulait pas lui faire de mal

Pour sa défense David, qui à l’époque vivait du RSA, va plaider la dépression au moment des faits et le manque d'argent pour la nourriture de son animal. Selon son avocat Benoit Briffe "David n'a jamais voulu faire de mal a son animal, mais dans on état d'impuissance il ne pouvait s'en occuper. David vivait comme son chien". Arguments balayés par la procureure de la République. Amélie Djaoudo tape du point sur la table: "l'argent vous le trouvez pour acheter votre dose de cocaïne". La représentante du Parquet souligne aussi que, depuis peu, pour la loi, les animaux ne sont plus considérés comme des meubles mais comme des êtres sensibles.

Victime satisfaite

L'association "Animaux Assistance Europe" s'est déclarée satisfaite de la décision du tribunal. Son avocate Olivia Symniacos estime avoir obtenu tout ce qu'elle demandait. A savoir, la condamnation de David à 10.000 euros d'amende et à une interdiction définitive de détenir un animal. En outre le tribunal accorde à l'association 115 euros pour son préjudice financier et 1.000 euros pour son préjudice moral.