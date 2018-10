Limoges, France

Du Coca-cola en guise de nourriture. Un père de famille vient d'être condamné à trois mois de prison ferme par le tribunal correctionnel de Limoges : il nourrissait presque exclusivement ses deux jeunes enfants avec le soda américain. Il a été condamné pour manquement à ses obligations parentales entre 2016 et 2018.

Ce sont les services sociaux qui ont alerté le procureur de la République. Au domicile familial il n'y avait pas de frigo, les enfants dormaient sur des matelas sans couverture, et se nourrissaient de quelques gâteaux et de Coca-Cola. L'avocate des deux frères, 3 et 4 ans, décrit à l'AFP un père alcoolique, violent envers sa femme et ses fils, qui ne savait ni lire, ni écrire, ni compter, et qui dépensait toutes les aides sociales pour s'acheter de l'alcool.

Les dents rongées par le sucre

Les enfants ont été placés en famille d'accueil. L'aîné s'est fait arracher sept dents, rongées à cause du sucre du soda. Sa famille d'accueil, selon son avocate, a dû lui apprendre ce qu'étaient la viande et les légumes. Le cadet, lui, ne parle presque plus. Les enfants doivent maintenant faire l'objet d'expertises pour évaluer les conséquences médicales et psychologiques de la maltraitance.