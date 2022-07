"Il dit qu'il va cramer la maison" : un homme de 29 ans condamné pour avoir harcelé sa mère en Dordogne

"J'ai fait une dépression, j'ai perdu beaucoup de choses à cause de lui", témoigne sa mère à la barre. Un homme de 29 ans a été condamné à six mois de prison dont trois fermes par le tribunal correctionnel de Périgueux ce vendredi 22 juillet pour harcèlement moral et conduite sans permis.

"C'est l'enfer"

Le dépôt de plainte remonte à début mai, mais le harcèlement dure en fait depuis des années. Ce jour-là, la mère du prévenu se rend au commissariat parce que son fils l'aurait selon elle menacé chez elle à Chancelade avec un sécateur, avant de prendre la voiture alors que son permis a été annulé par la justice. Dans l'altercation, un lustre est tombé au sol.

Présente à l'audience, la mère du jeune homme explique qu'il lui demandait tout le temps de l'argent. "Ces derniers mois, je lui donnais presque 1.000 euros par mois, j'ai un dossier de surendettement à cause de lui", explique-t-elle. Il était souvent chez ses parents, il n'a pas de domicile. Selon sa mère il se droguait, lui reconnaît qu'il a pris de la cocaïne mais il affirme qu'il a arrêté. "Mon fils, je l'ai hébergé, je n'ai pas pu le sortir de l'enfer de la drogue. C'est l'enfer", ajoute-t-elle.

Son contrôle judiciaire révoqué

La mère du prévenu explique qu'il est aussi venu sur son lieu de travail lui demander de l'argent, elle travaille à l'hôpital de Périgueux. "Je m'en prend plein la gueule depuis 2017. Mon père m'a menacé avec une hache mais ça on n'en parle pas", s'étonne le prévenu, qui explique avoir de très mauvaises relations avec ses parents. Il reconnaît avoir peut-être demandé de l'argent à ses parents, mais il nie avoir conduit sans permis ce jour-là. Selon sa mère il l'aurait aussi menacé de mort, "il disait qu'il voulait cramer la maison, tout casser", dit-elle. Lui nie les menaces. "C'est compliqué quand on a 30 ans et qu'on vit chez ses parents, on n'a pas le même mode de vie", explique son avocate. "Avec les 900 euros que je touche avec l'allocation adulte handicapé, je peux prendre un appartement", dit-il. "On attend que ça monsieur, la police, la justice", tonne la procureure.

Le tribunal le condamne à six mois d'emprisonnement dont trois avec sursis pour harcèlement et conduite sans permis. Il le relaxe pour les menaces de mort, estimant qu'elles ne sont pas suffisamment caractérisées. Il doit également suivre des soins, travailler, trouver un lieu de résidence et il a interdiction de paraître au domicile de ses parents ainsi qu'au travail de sa mère. Elle reçoit un euro symbolique au titre des dommages et intérêts.