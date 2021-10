Les policiers de Royan ont arrêté en milieu de semaine un quinquagénaire. Ils ont trouvé chez lui de la cocaïne en quantité, de l'ecstasy, beaucoup de cartouches de cigarettes, et de l'argent. Cet homme organisait tout un trafic, à son domicile. Deux autres personnes ont été interpellées.

Il organisait chez lui un trafic de drogues et de cigarettes : un quinquagénaire arrêté à Royan

La police de Royan a saisi de la drogue, cocaïne et ecstasy chez un particulier, ainsi que 400 cartouches de cigarettes et de l'argent en petites coupures.

Il avait organisé tout un trafic chez lui. Et les policiers le surveillaient depuis plusieurs semaines, ils avaient localisé ce point de deal. Ils ont finalement toqué à la porte d'un habitant de Royan, d'une cinquantaine d'années, ce mercredi 20 octobre, pour l'arrêter. Ils ont trouvé à son domicile plus de 400 cartouches de cigarettes, 300 grammes de cocaïne, 16 sachets d'ecstasy et près de 5000 euros en petites coupures. Des drogues trouvées notamment grâce au flair du chien de la police.

Deux personnes ont été écrouées

Dans le même temps, la police a saisi une voiture et une moto. Sur les trois personnes interpellées au total, deux d'entre elles sont depuis écrouées. L'enquête se poursuit.