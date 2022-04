Il outrage et menace des gendarmes à Château-Gontier-sur-Mayenne, un homme écope de quatre mois de prison

Un homme de 40 ans a été condamné ce mardi à quatre mois de prison ferme par le tribunal correctionnel de Laval, en Mayenne, pour avoir outragé et menacé des gendarmes à Château-Gontier-sur-Mayenne en octobre 2021 lors d'un contrôle de pass sanitaire dans un bar. Sa peine a été aménagée sous forme de bracelet électronique à domicile.

Déguisement pour Halloween

Ce 30 octobre 2021, le natif d'Angers est très alcoolisé, il est avec des amis et se moque ouvertement des gendarmes qui procèdent à un contrôle de pass sanitaire. "Monsieur fait le coq devant ses amis face aux forces de l'ordre", affirme la procureure, le prévenu s'attaque même à l'uniforme des gendarmes en le qualifiant de "déguisement pour Halloween". Avec sept mentions à son casier judiciaire, le prévenu était en sursis probatoire pendant les faits. "Il n'a pas d'animosité envers les gendarmes", tente de tempérer son avocate mais lui-même à la barre affirme "qu'il les connaît bien, les gendarmes" et en plus, "je n'avais pas de pass, j'étais dehors et pas au bar", argumente le quarantenaire.

Des coups dans les sièges et des insultes

Interpellé, il refuse de monter dans la voiture des gendarmes, "je voulais seulement parler à l'un d'eux mais on m'a forcé à rentrer dans le véhicule", ajoute-t-il. À l'intérieur de l'habitacle, il met des coups de pied dans les sièges et insulte les forces de l'ordre. "Si tu viens chez moi, tu ne repars pas, je te mettrai un coup de poing", lance le prévenu, ajoutant quelques noms d'oiseaux.

L'homme ne conteste pas les faits, il regrette et s'excuse. Il devra également régler 300 euros de dommage et intérêts à l'un des gendarmes.