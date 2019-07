Il ouvre le gaz et met le feu à un torchon avant de se jeter dans la piscine à Agde

Agde, France

Un homme de 46 ans, déjà interné, a été gravement brûlé ce vendredi soir (20h45) à Agde dans l’Hérault après avoir tenté de mettre fin à ses jours à l’arrivée de la police nationale. Les forces de l’ordre intervenaient après avoir été alertées d'une dispute.

À l’arrivée de la police, cet homme a voulu prendre en otage sa femme et leurs trois enfants de 11, 14 et 20 ans. Il a dans un premier temps ouvert le gaz de son four puis attaché un torchon avant d’allumer le feu.

Il s’immole et fonce vers les policiers

Le forcené surexcité n’en reste pas là, se renverse de l’essence sur ses vêtements et se jette dans la piscine. Il avait alerté les autorités qu’il allait massacrer sa famille. Malgré ses blessures cet Agathois ressort du bassin avant d’être transporté à l’hôpital Lapeyronie à Montpellier dans un état sérieux.

Malgré ses brûlures les fonctionnaires ont eu bien du mal à le maîtriser. Un drame a été évité. Heureusement ils ont pu éteindre le torchon à temps dans la cuisine. Sans quoi la maison aurait pu exploser. Ce père de famille, connu des autorités a été admis dans le service des grands brûlés.

La famille a été prise en charge et relogée.