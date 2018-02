Deux frères de 26 et 31 ans sont condamnés par le tribunal correctionnel de Poitiers ce mercredi, suite aux violences lors d'un match de foot dimanche dernier entre Saint-Eloi et le Baroc. Un match arrêté à la 70e minute après l'irruption sur le terrain d'un homme armé d'un fusil à canon scié.

Poitiers, France

Deux frères sont condamnés par la justice suite aux échauffourées lors d'un match de foot amateur dimanche dernier à Poitiers, entre Saint-Eloi et le Baroc. Une rencontre interrompue en deuxième mi-temps lorsqu'un homme entre sur la pelouse, muni d'un fusil à canon scié. Il est appelé par son frère, expulsé suite à une altercation avec un adversaire. L'un écope de 3 mois ferme pour avoir introduit l'arme sur le terrain. L'autre est condamné à 4 mois avec sursis pour l'avoir pointée sur un adversaire, avant de partir.

Pourtant, lors du procès, les deux frères nient les faits. Ils le martèlent : jamais il n'est question d'arme à feu.

"Une arme ? Je ne sais pas ce que c'est", l'un des prévenus

"Une arme ? Je ne sais pas ce que c'est", déclare d'emblée le plus jeune des deux. Il explique avoir eu dans la main une barre d'attelage, rien de plus. Une barre qu'il va chercher sur sa voiture, juste après son expulsion, pour se défendre. Il se dit menacé par des adversaires. "On t'attend à la sortie des vestiaires", lui auraient plusieurs joueurs.

Mais au lieu de partir, il appelle son frère à la rescousse. Le frangin arrive "les mains vides", affirme-t-il, et s'empare d'une barre de fer qu'il trouve sur le stade. "Comme par hasard, sourit le président du tribunal. Et la cartouche de calibre 12 sur la pelouse, elle vient d'où dans ce cas ?"

Les avocats de la défense dénoncent un procès à charge

Les 2 frères se regardent sans réponse. C'est la troisième version des faits qu'ils livrent à la justice. "Comment vous croire à force ?", s'insurge le procureur. Il rappelle les aveux fournis en garde à vue par l'un d'eux. Des aveux "sous la pression" dénoncent ses avocats, qui pointent du doigt une enquête bâclée. "On n'a même pas interrogé l'arbitre dans cette histoire."