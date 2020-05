Il passe par le balcon de son ex copine à Avignon et se retrouve nez à nez avec un autre homme

Un homme d'une trentaine d'année a été placé en garde à vue ce lundi à Avignon pour agression avec un couteau et violation de domicile par effraction. Il s'est introduit chez son ex petite amie par le balcon et a trouvé un autre homme dans le salon.