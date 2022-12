Il percute 15 voitures dans la rue de son ex en Dordogne pour qu'elle lui réponde

L'homme a été condamné à un an de prison dont six avec sursis au tribunal correctionnel de Périgueux.

Un Périgourdin a pris sa voiture pour en emboutir d'autres le samedi 3 décembre dernier. Le jeune homme de 28 ans jugé ce vendredi au tribunal de Périgueux pour dégradations volontaires a été condamné à un an de prison dont six mois avec sursis. C'est ce qu'avait demandé le parquet dans ses réquisitions.

Avec son Scénic, samedi soir, il a percuté 15 voitures qui étaient garées dans la rue Combe des Dames à Périgueux, devant le domicile de son ex-compagne. Des riverains ont assisté à la scène et ont vu le conducteur faire patiner les pneus avant de rouler à toute allure.

Il harcèle son ex-compagne

Ce soir-là, le jeune homme avait fait la tournée des bars et pris des médicaments. Pendant son rodéo, il a harcelé son ex compagne. Il l'a appelé 59 fois et il lui a envoyé des SMS en écrivant qu'il continuerait à emboutir des voitures tant qu'elle ne répondrait pas. A l'arrivée des policiers sur place, il a tenté de s'enfuir avant d'être interpellé place Roosevelt. En garde à vue, testé avec 1,24 grammes d'alcool par litre de sang, le conducteur a dit qu'il ne souvenait plus de rien.

Le Périgourdin n'avait pourtant pas le droit d'entrer en contact avec la jeune femme depuis qu'il l'avait menacée de mort au début de l'année. Il y a un mois, il avait été arrêté par les policiers en train de tambouriner à la porte de la jeune femme. Lors de l'intervention de la police, il avait essayé de donner des coups de tête aux policiers.