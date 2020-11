Il percute la terrasse d'un bar de Besançon avec sa voiture : huit mois de prison avec sursis

L'automobiliste qui a percuté la terrasse du bar l'Iguane Café en centre-ville de Besançon le 14 septembre a été condamné par le tribunal correctionnel ce mercredi. Il écope d'une peine de dix mois de prison dont huit mois avec sursis, assortie d'une obligation de soins. Le jugement est conforme aux réquisitions du Procureur. Son geste ce soir-là n'a heureusement fait aucun blessé mais la scène a choqué beaucoup de Bisontins.

Un bar à côté d'une église

L'homme de 46 ans a remonté une rue piétonne du centre-ville à contre-sens à une allure modérée, vers 23h30 et a roulé jusqu'à percuter les chaises et les tables du bar, situé juste à côté de l'église Saint-Pierre. Les clients ont heureusement eu le temps de se lever et de s'écarter. En sortant de sa voiture, l'automobiliste a répété plusieurs fois "Qu'est ce que vous faites là ? Qu'est ce que vous faites ici à boire de l'alcool ?" en montrant l'édifice religieux.

Il aurait entendu une voix

En garde-à-vue, ce fervent chrétien évangéliste a expliqué "qu'on devait craindre Dieu et qu'il n'était pas normal qu'on puisse boire devant les marches de cette église". Il a affirmé "qu'une voix lui parlait et lui demandait de faire partir ces gens". Mais selon le procureur de la République de Besançon, Etienne Manteaux, "il y a une problématique pathologique et non pas religieuse". Le conducteur, qui souffre de schizophrénie, avait arrêté de prendre son traitement. Son discernement était fortement altéré ce soir-là, selon Etienne Manteaux : "Il a de fortes convictions religieuses, mais qui ne l'auraient pas amené à cette action sans pathologie", a précisé le Procureur de la République.

Par le passé, cet agent d'entretien a déjà été visé par deux procédures judiciaires : l'une pour le viol de son épouse (il avait été déclaré pénalement irresponsable) et l'autre pour des violences qui avaient conduit à son hospitalisation en établissement psychiatrique.