Il percute plusieurs fois la voiture de son ex-compagne et la blesse à Marseille

L'homme a pris la fuite après avoir percuté plusieurs fois la voiture de son ex.

Marseille, France

C'est dans le quartier de la Belle de Mai que l'homme a pris en chasse au volant de sa voiture son ex-compagne croisée au hasard. Elle aussi se trouve au volant d'une voiture. L'homme, visiblement en colère, décide de la suivre et la percute à plusieurs reprises. Elle tente de l'éviter, mais finit par sortir de la route et heurte à son tour deux plots en métal. Elle est blessée et sous le choc, il prend la fuite. L'homme est toujours recherché par le groupe spécialisé dans les violences conjugales au sein de la Sûreté départementale des Bouches-du-Rhône.