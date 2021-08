Il percute plusieurs platanes en voiture : un conducteur gravement blessé dans le Gers

Un conducteur entre la vie et la mort, après plusieurs chocs très violents contre des platanes au bord de la route dans le Gers. L'accident a eu lieu ce dimanche matin, sur la départementale 12, près de Saint-Blancard, à la frontière avec la Haute Garonne, près de l'Isle-en-Dodon. Témoignage de la violence de cet accident : le jeune conducteur de 23 ans a été éjecté du véhicule.

Le jeune conducteur a été secouru par les pompiers et le Smur un peu après 7 heures du matin, et transporté en urgence en hélicoptère jusqu'à l'hôpital Purpan de Toulouse. Son pronostic vital était engagé ce dimanche matin. On ne sait pas encore ce qui a provoqué sa sortie de route. C'est un autre automobiliste qui a découvert le véhicule accidenté, avant de contacter les secours.