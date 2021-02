Il percute un arbre avant d'être interpellé à l'aide d'un taser pour non respect du couvre-feu

Les policiers de la BAC de Nancy (Meurthe-et-Moselle) ont interpellé un conducteur dans la nuit de mardi à mercredi pour non respect du couvre-feu. Une course-poursuite qui s'est terminée contre un arbre et à coup de taser.

Vers minuit et demi dans la nuit de mardi à mercredi, les policiers de la BAC décident de contrôler un véhicule avec deux personnes à bord sur l'avenue de Strasbourg. Il s'agit là d'un contrôle classique de respect du couvre-feu. Sauf que le conducteur refuse, accélère et prend la fuite à l'arrivée des forces de l'ordre. Pendant la course poursuivre, il va griller neuf feux rouges avant de perdre le contrôle de son véhicule et de percuter un arbre à l'entrée de Laneuveville.

Mais la course-poursuite ne s'arrête pas là. Les deux hommes poursuivent leur fuite à pied. Finalement le passage est rapidement interpellé par les policiers. Le conducteur sera immobilisé beaucoup plus loin à l'aide d'un taser, un pistolet à impulsion électrique. Âgé de 20 ans, cet habitant de Jarville est connu des services de police.

Jugé en comparution immédiate

Le conducteur sera jugé ce vendredi en comparution immédiate. Il est poursuivi pour non-respect du couvre feu, refus obtempérer mais aussi port d'arme puisqu'il avait un couteau sur lui. Le jeune homme sera aussi devant la justice pour conduite sous l'emprise de stupéfiants, détention de stupéfiants, défaut de permis et d'assurance. Le passager a lui été mis hors de cause.